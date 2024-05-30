شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: قدامى 10 سنين على اعتزال كرة القدم وأفكر فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن خطته بعد اعتزال كرة القدم، وقال كهربا فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "قدامى 10 سنين على الاعتزال، وأفكر فى التمثيل، وأطلب من جماهير الأهلى دعم أحمد عبد القادر لأنه موهبة كبيرة وابن الأهلي".

وأضاف: "مصطفى شوبير حارس كبير وله مستقبل، وأحرص دائماً على تحفيز زملائى لأنهم ينتظرون ذلك منى، ولغة كرة القدم سهلة لا يوجد عائق بيننا وبين اللاعبين الأجانب، أتحدث مع الجميع وبنفهم بعض".



وواصل كهربا: "أشعر أن حسام حسن سيعتمد على محمد الشناوى فى مباراة تصفيات كأس العالم".



من حانبه وجه إمام عاشور رسالة لكهربا عبر ملعب أون تايم وقال عاشور: "ربنا يكرمك ونفضل سند لبعض ومبروك البطولة ملحقناش نفرح لكن لما أرجع نفرح يا نضيف يا سالك، و15 يوم هتوحشنى فيهم".