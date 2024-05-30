«أنا في حتة تانية».. كهربا يكشف حقيقة تصريحات شيكابالا بشأن طلب إمام عاشور قميصه في نهائي الكأس

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة كبيرة بشأن حديث شيكابالا، نجم وقائد الزمالك، مع إمام عاشور لاعب المارد الأحمر في نهائي كأس مصر.

وأمس الثلاثاء، تحدث شيكابالا في أحد البرامج التلفزيونية أن إمام عاشور طلب منه القميص الخاص به بعد مباراة نهائي كأس مصر الماضية، والتي أقيمت في السعودية.

وفي تصريحات عبر فضائية "إون تايم سبورتس" مساء الأربعاء، قال كهربا: "إمام عاشور قايلي إن أنا أوصل رسالة، وهي أحد اللاعيبة الكبار في السن اتكلم على إن إمام عاوز التيشيرت بتاعه، في نهائي كأس مصر اللي فات اللي اتلعب في السعودية."

وأضاف لاعب الأهلي: "اللاعب ده قال لـ إمام عاشور أكتر من مرة خلال الماتش هترجع الزمالك آخر السنة، ولكبر سنه إمام مردش عليه، ولما رد عليه في آخر مرة قاله أنا في حتة تانية ومينفعش أبقى في الأهلي وأفكر في حاجة تانية."

وتابع كهربا: "فيه حملة على إمام عاشور كبيرة الفترة دي زي ما كانوا عايزين يدمروني أنا."

وأكمل: "جمهور الأهلي بيحب إمام عاشور وإمام بيقول لجمهور لزمالك أنا معنديش مشاكل معاكم خالص، ومفيش حد هيعرف يوقع إمام عاشور خالص."

واختتم محمود كهربا تصريحاته قائلا: "إمام عاشور محترم وغلبان جدا ومش شاغل باله بأي حاجة خالص، لكن فيه ضغط عليه هو أول مرة يحسه، فأنا بنقله الخبرات بتاعتي، وبحب الخير لأي حد قدامي حتى لو على حساب نفسي وبخاف من الشناوي جدًا، ومدلع إمام جدًا، وكابتن الفريق وشخصية كبيرة وبيساعد الفريق كله وهو أخويا أساسا."