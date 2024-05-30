روبي فاولر: موسم ليفربول ليس سيئا ويورجن كلوب (ملوش ذنب)

ياسر رشاد - القاهرة - يرى روبي فاولر أسطورة ليفربول الإنجليزي، أن الريدز خرج بأقل الخسائر من الموسم الحالي، مشددا على أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كان هاما بالنسبة للفريق.

وقال فاولر في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " لم يكن موسم ليفربول سيئا، خرجنا بأقل الخسائر، ونجد بعض النقاط الجيدة، مثل تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم بالفعل كان يمتلئ باللحظات المحبطة ولكن في النهاية فريق ليفربول كان يجب أن يتأهل إلى بطولة دوري الأبطال وهو ما تحقق."

وأضاف: " يورجن كلوب ليس سببا رئيسيا في تراجع ليفربول هذا الموسم، بل كان هناك أسباب أخرى خاصة بإهدار النقاط في بعض المباريات ولكن هذا يحدث ووارد في كرة القدم ولابد من رفع القبعة لأرسنال على ما قدموه من جهد هذا الموسم، أرسنال ومان سيتي الأفضل هذا الموسم."

واختتم: " لا يوجد مدرب قدم مع ليفربول مثل ما قدمه يورجن كلوب، أرني سلوت سوف يعيد قوة ليفربول الذي يعد ناد أسطوري."