شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يبدأ المرحلة الأولى من التأهيل بعد عملية الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر، المرحلة الأولى من التأهيل عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى بنجاح التى قام بها منذ أيام بدولة ألمانيا تحت أشرف طبيب متخصص فى العظام.



وكان محمد أبو جبل الحارس الدولى قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبى فى مباراة البنك الأهلى أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى على إثرها سوف يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أشهر.



وعلى صعيد آخر، يستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة بتروجت ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر والمقرر لها غداً الجمعة الموافق 31 مايو على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة الخامسة مساءً.



ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile “ برصيد 23 نقطة.