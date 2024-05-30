حملة «كل العيون على رفح».. محمد صلاح يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جدلا واسعا من قبل جماهير كرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها رفح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يشارك محمد صلاح في حملة "كل العيون على رفح"، وهو الأمر الذي تسبب في توجيه الانتقادات له.

ووجه الكثيرون من جماهير كرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي حديثهم إلى صلاح، حيث كتب أحدهم: "صمتك شيء غريب."

وقال آخر: "إبراهيما كوناتي نجم دفاع ليفربول نشر على حسابه الشخصي تضامنه مع رفح، ولتلك اللحظة لم ينشر محمد صلاح شيئًا عن هذا."

على الجانب الآخر، دافع العديد من المشجعين عن محمد صلاح في ظل الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة، حيث قال أحدهم: "محمد صلاح لاعب كرة قدم ومجاله الأساسي الرياضة."

وتابع: "متأكد أن صلاح متضامن مع فلسطين، ليس شرطًا أن يدعم اللاعب رفح على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يحترمه الجماهير."

يشار إلى أنه انتشرت في الساعات الأخيرة حملة من قبل العديد من نجوم كرة القدم في العالم بأجمعه، عقب الهجوم العنيف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في رفح.

وجاءت الحملة تحت عنوان "كل العيون على رفح"، وهي الجملة التي نشرها العديد من لاعبي كرة القدم في العالم أمثال لاعبي منتخب السنغال المسلمين وعلى رأسهم إدوارد ميندي وكوليبالي وجاكسون.

كما شارك عدد كبير من نجوم كرة القدم الأوروبية والعالمية في الحملة، أمثال لوكاس دين وشالوباه وساليبا ورفاييل لياو وكانسيلو وكوندي ومسعود أوزيل وأداما تراوري وبول بوجبا وعثمان ديمبلي وقطاع كبير من النجوم القدامى على رأسهم ماركيزيو وبيكهام.