الامارات | العروبة عينه على الفوز الـ 25 في يوم تتويجه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوج اتحاد كرة القدم فريق العروبة بطلاً لدوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023-2024، وذلك بعد ختام مباراته اليوم أمام مضيفه العربي المقررة الساعة 18:15 مساء، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من البطولة. وكان العروبة قد حسم لقب الدوري منذ جولات مضت إلى جانب الصعود للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. ويستلم اليوم العروبة في حفل التتويج درع الدوري، إلى جانب الميداليات الذهبية، والمكافأة المالية البالغة مليون درهم، والخاصة ببطل المسابقة.

لكن العروبة يطمح إلى إنهاء الموسم بطريقة مميزة، وعينه على تحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات بالوصول إلى الفوز الـ25، حيث لديه حالياً 24 انتصاراً ويتعادل في ذلك مع رقم دبا الفجيرة المسجل في موسم سابق، وهذا إلى جانب أن العروبة يسعى إلى تسجيل رقم جديد أيضاً على مستوى النتائج الإيجابية لفريق في موسم واحد، حيث يتعادل مع حتا في الرقم 29، كما أن فوز العروبة سيصل به إلى النقطة 80، وسيكون بذلك قد حقق أعلى رصيد نقاط يصل له نادٍ في الدرجة الأولى خلال المواسم الماضية.

ويشمل التتويج اليوم أيضاً فريق دبا الحصن بالميداليات الفضية ومكافأة مالية تبلغ 500 ألف درهم، وذلك لفوزه بالمركز الثاني، إلى جانب نيله بطاقة الصعود إلى المحترفين، وسيكون تتويجه في ملعبه، وذلك عقب ختام مباراته أمام ضيفه التعاون.

وفي بقية مباريات الجولة الأخيرة التي تلعب جميعها بالتوقيت نفسه (18:15)، تسعى بقية الفرق إلى تحسين مراكزها، إذ سيلعب الفجيرة مع الذيد، ومصفوت مع سيتي، والجزيرة الحمراء مع «غلف إف سي»، ومسافي مع يونايتد، والحمرية مع غلف يونايتد. ولاتزال فرق العربي والفجيرة ويونايتد تتنافس على المركز الرابع بعد أن حسمت فرق العروبة والعربي ودبا الفجيرة المراكز الثلاثة الأولى.

. اتحاد الكرة يتوج اليوم أيضاً فريق دبا الحصن الحاصل على المركز الثاني في الدوري.