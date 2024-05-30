الامارات | المدرب رامون دياز يتلقى عرضاً من الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن نادي الجزيرة دخل في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز (64 عاماً) ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «تي إن تي سبورتس» أنه عقب رحيل دياز عن تدريب فاسكو دي غاما البرازيلي، أصبح مرشحاً بقوة للعودة للتدريب في دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضحت: «الجزيرة قدم عرضاً للمدرب الأرجنتيني، لكن دياز لم يرد على العرض سواء بالقبول أو الرفض». وسبق لدياز أن درب أربعة فرق عربية هي: فريق النصر في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب الهلال والاتحاد في السعودية، وبيراميدز المصري.

وعانى الجزيرة في الموسم الحالي غياب الاستقرار الفني، حيث دربه عدة مدربين هم: الهولنديان فرانك دي بور وبوب دي كليرك (بشكل مؤقت)، ثم الروماني ميريل رادوي، وحالياً الفرنسي غريغوري دوفرينيس حتى نهاية الموسم.