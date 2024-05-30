الامارات | بهروزيان يفوز ببطولة النخبة للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب منتخب الإمارات للتنس، عمر بهروزيان، بالمركز الأول في النسخة الأولى من بطولة النخبة، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس، بالتعاون مع نادي الفجيرة. وتغلب بهروزيان، في المباراة النهائية، على الإسباني سيزار فيرر، الذي انسحب للإصابة في المجموعة الثانية، بعدما كان قد فاز في الأدوار السابقة على كل محمد ياسين، ومايكل كوينس، وانتوني موكارزل. وأقيمت البطولة بمشاركة أفضل 20 لاعباً في الدولة، تقدمهم الإماراتيان عمر بهروزيان، وحمد الجناحي. وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، أن تنظيم هذه البطولة ينبع من حرص الاتحاد على إقامة سلسلة من البطولات التي تسهم في زيادة خبرة لاعبي المنتخب الوطني، وتوفر لهم فرص الاحتكاك، خصوصاً أن المنتخب بصدد المشاركة في بطولة كأس ديفيز. وقال: «بعد نجاح النسخة الأولى من بطولة النخبة، والتنظيم المتميز من نادي الفجيرة للتنس، نأمل في تنظيم ثماني بطولات للنخبة خلال الموسم الواحد».