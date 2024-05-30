اسطورة ليفربول: حزنت بعد تحطيم محمد صلاح لرقمي القياسي

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف روبي فاولر أسطورة ليفربول الإنجليزي بحزنه عقب تحطيم نجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز برقمه القياسي رفقة الفريق الإنجليزي.

وقال فاولر في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " - صلاح لاعب موهوب وعظيم ليس فقط لمصر ولكن لكرة القدم بالكامل إنه لاعب أسطوري.. أنا حزين لكسر رقمي القياسي لكن هذا جيد لمشجعي ليفربول لكن لدي بعض الحزن في قلبي بسبب كسر هذا الرقم ولكني في النهاية سعيد من أجل الفريق."

وعن إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول قال: " ليس لدي إجابة صريحة.. صلاح لاعب موهوب جدا وهو اللاعب المصري رقم 1 في العالم، لكن مسألة رحيله في يده وقرار شخصي بالنسبة له."