ميدو: نظام الدوري البلجيكي هو الأنسب للخروج من الأزمة.. ورسالة شكر لـ أحمد دياب

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو باقتراح أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن نظام الدوري للموسم القادم 2024 – 2025.

وكان وقد صرح أحمد دياب بأن الموسم المقبل سوف يكون موسم انتقالي بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى، والنظام الأنسب من وجه نظرى نظام الدورى البلجيكى.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "أتمنى تنفيذ اقتراح أحمد دياب بشأن نظام الدوري المصري".

وتابع: "لقد تأخر الإعلان عن تلك الفكرة كثيرًا، وأحمد دياب يتعرض لضغوط كبيرة وأشكره على كل ما يقدمه".

وأكمل: "نرغب أن يكون هناك التزام من جميع الأندية وعلى الجميع أن يضحي من أجل عودة المنافسة بشكل جيد لكي نخرج جميعًا من تلك الأزمة".

وأتم: "أشكر أحمد دياب على تلك الفكرة وندرسها بشكل جيد حتى نتخطى تلك الأزمة".