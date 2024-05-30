مفاجأة بشان ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - فجر محمد رشوان المحامي بالنقض مفاجأة مدوية بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، موجها شكره للدولة على القيام بإجراءات عظيمة لعودة الجماهير.



وقال محمد رشوان في تصريحات لملعب الشمس، أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة بشأن عودة الجماهير، مؤكدا على أن الجماهير تحتاج للمزيد من الوعي.

وأضاف المحامي، أنه على وزارة الشباب والرياضة إقامة عدد من الندوات في الجامعات، نظرا لأنهم الأغلبية في الحضور الجماهيري في المباريات.

واستطرد أن هناك تنسيق جاري بين الأهلي والزمالك لإقامة مباراة السوبر على استاد القاهرة الدولي في الأيام المقبلة.

ووجه المحامي محمد رشوان الشكر لوزير الشباب والرياضة على تطبيق قانون الرياضة بعودة الجماهير للمباريات، مطالبا الجماهير بالالتزام في المباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام فاركو، في إطار مؤجلات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

وكان المارد الأحمر قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، للمرة 12 في تاريخه، على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف سجله رامي ربيعة في الإياب، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.