زيدان: تطبيق قانون الرياضة لـ الإفراج عن المحبوسين في المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - انفرد الإعلامي عبدالناصر زيدان بأنه تم تفعيل قانون الرياضة ، بشأن الإفراج عن المحجوزين من المشجعين في المباريات.

وقال الإعلامي عبدالناصر زيدان، في تصريحات لملعب الشمس أن المحامي محمد رشوان اتخذ خطوة جريئة بشأن الإفراج عن الجماهير المحبوسين في المباريات.

وواصل، أن هذه الخطوة جريئة بشأن فتح صفحة جديدة مع الجماهير المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار مجهودات الدولة في الجمهورية الجديدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام فاركو، في إطار مؤجلات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

وكان المارد الأحمر قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، للمرة 12 في تاريخه، على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف سجله رامي ربيعة في الإياب، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.