روبي فاولر: أعرف الأهلي والزمالك والدوري السعودي يمكنه منافسة الدوريات العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد روبي فاولر أسطورة ليفربول، أنه يعرف جيدا فريقي الأهلي والزمالك مشددا على أن الكرة المصرية دائما ما تشهد قوة وندية.

وقال فاولر في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الدوري المصري قوي وأعرف بالطبع الأهلي والزمالك في مصر"

وعن الدوري السعودي قال: " الدوري السعودي يمكنه منافسة الدوريات العالمية، كرة القدم دائما في تطوير والدوري السعودي سيصبح أفضل باللاعبين الذين يتم التعاقد معهم."

وأكد فاولر أن الدوري السعودي يمكنه منافسة الدوريات العالمية، كرة القدم دائما في تطوير والدوري السعودي سيصبح أفضل باللاعبين الذين يتم التعاقد معهم.

واتم لو أتواجد رفقة محمد صلاح في فريق ليفربول من سيتوج بالهداف؟ أنا .. ومحمد صلاح يعرف ذلك سوف أستفيد من صناعات محمد صلاح.