يورو ٢٠٢٤.. النسخة السادسة ألمانيا تستعيد التاج الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قطار البطولة الاكبر على مستوى القارة الاوربية وهذه المرة حطت البطولة رحالها من جديد في ايطاليا لتكون ايطاليا هي اول دولة تنظم البطولة مرتين حيث سبقت ونظمت البطولة عام ١٩٦٨ .

قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوربية عام 1980 بأيطاليا منح الأتحاد الأوربي لكرة القدم ( الويفا ) دفعة قوية لبطولة كأس الامم الأوربية بزيادة عدد الدول المشاركة في النهائيات الى 8 منتخبات يتم تقسيمهم الى مجموعتين كل مجموعة من اربعة منتخبات ويصعد أول كل مجموعة الى المباراة النهائية بينما يلعب صاحبي المركز الثاني على المركز الثالث .

وبعد أجراء القرعة بدا فريق الدولة المنظمة وهو منتخب أيطاليا في طريق سهل ومفتوح للمباراة النهائية مع وجود بلجيكا وأسبانيا وأنجلترا في مجموعته الثانية بينما ضمت المجموعة الأولى ألمانيا الغربية وتشيكوسلوفاكيا حامل اللقب ومفاجأة التصفيات منتخب اليونان حتى أن بعض المحللين أشاروا الى أن الأختبار الحقيقي لمنتخب أيطاليا سيكون في المباراة النهائية نفسها وهو التفاؤل الذي لم يصب أبدا في مصلحة الأزوري .

فمنتخب أيطاليا بدأ حملته في البطولة بتعادل سلبي مع منتخب أسبانيا لكنهم في مباراتهم الثانية نجحوا في التغلب على منتخب أنجلترا بهدف متأخر لنجم وسط الفريق ماركو تارديللي بينما نجح منتخب بلجيكا في الفوز على منتخب أسبانيا 2/1 بعد تعادل أيجابي مع منتخب أنجلترا 1/1 مما جعل الفريقين يخوضا المباراة الأخيرة في المجموعة كمباراة نهائية ليستمر العقم الأيطالي عن التهديف وتخرج المباراة بالتعادل السلبي الذي أهل منتخب بلجيكا بقيادة مديره الفني الكبير جاي تايس الى المباراة النهائية وخرج منتخب أيطاليا ليلعب على مباراة المركز الثالث وسط ذهول جماهيره .

في المجموعة الأولى وبعد فوزهما في مباراتهما الأولى ألتقى منتخبا ألمانيا الغربية وهولندا على ملعب سان باولو بمدينة نابولي في مباراة أعتبرت فاصلة لتحديد الفريق الذي سيصعد الى المباراة النهائية وفي النصف الأول من المباراة قدم المنتخب الألماني ما أعتبر أفضل أداء له منذ كأس العالم عام 1974 ونجح بالفعل أن يضع نفسه في المقدمة بثلاثية رائعة لمهاجمه كلاوس ألوفس وبدأ الألمان يحتفلون بالفوز من خلال منح لوثر ماتيوس فرصة المشاركة لأول مرة مع منتخب ألمانيا الغربية في الدقيقة 74 الا أن المنتخب الهولندي سجل هدف من ركلة جزاء عن طريق جوني ريب وأضاف رينيه فان دي كيركوف الهدف الثاني للمنتخب البرتقالي الذي ضغط في محاولة لأدراك التعادل دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز منتخب ألمانيا الغربية 3/2 وهو الفوز الذي أعطى الفريق فرصة أدراك المباراة النهائية من خلال تعادل سلبي مع منتخب اليونان في ختام مبارياته بالمجموعة .

في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما تقدم المنتخب الألماني بهدف مبكر لهورست روبيش عملاق الهجوم لكن ظهر المنتخب البلجيكي كمنافس عنيد عندما نجح رينيه فان در رينكين في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء مما جعل المباراة تشتعل حتى حسمها روبيش مرة اخرى بضربة رأس هائلة قبل نهاية المباراة بدقيقتين ومرة أخرى يتوج المنتخب الألماني باللقب الأوربي .

حقائق :

البطل : المانيا الغربية

الوصيف : بلجيكا

الدولة المنظمة : أيطاليا

الهداف : كولاس الوفس ( المانيا الغربية ) – 3 أهداف



نتائج البطولة :

المجموعة الأولى :

ألمانيا الغربية – تشيكوسلوفاكيا : 1/0

هولندا – اليونان : 1/0

ألمانيا الغربية – هولندا :3/2

تشيكوسلوفاكيا – اليونان : 3/1

ألمانيا الغربية – اليونان :0/0

هولندا – تشيكوسلوفاكيا :1/1

المجموعة الثانية :

بلجيكا – أنجلترا : 1/1

أسبانيا – أيطاليا - :0/0

بلجيكا – أسبانيا : 2/1

أيطاليا – أنجلترا :1/0

أيطاليا – بلجيكا :0/0

أنجلترا – أسبانيا :2/1

مباراة المركز الثالث :

تشيكوسلوفاكيا – أيطاليا : 1/1 ( 9/8 بركلات الترجيح )

المباراة النهائية :

ألمانيا الغربية – بلجيكا : 2/1



منتخب البطولة :

دينوزوف ( أيطاليا )

كلاوديو جنتيلي ( أيطاليا )

جاتينو شيريا ( أيطاليا )

كارل هانز فوريستر ( ألمانيا الغربية )

هانز بريجل ( ألمانيا الغربية )

ماركو تارديلي ( أيطاليا )

يان كوليمانز ( بلجيكا )

بيرند شوستر ( ألمانيا )

هانز موللر ( ألمانيا الغربية )

كارل هانز رومينيجة ( ألمانيا الغربية )

هورست روبيش ( ألمانيا الغربية )

