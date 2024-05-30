أول تعليق من إمام عاشور بعد تصريحات كهربا عن شيكابالا.. شاهد

علق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على تصريحات محمود عبدالمنعم كهربا، زميله في القلعة الحمراء، بخصوص حديثه مع شيكابالا قائد الزمالك.

وأوضح محمود كهربا في تصريحات تليفزيونية خلال ظهوره عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل حديث إمام عاشور مع محمود شيكابالا لاعب الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأشار إلى أن إمام عاشور أبلغه رسالة أراد أن يوضحها للجماهير بعد تصريحات شيكابالا الأخيرة التي أكد خلالها أن لاعب الاهلي طلب الحصول على قميصه.

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شيكابالا خلال مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك، إلى أن شيكابالا طلب من إمام عاشور عودته إلى القلعة البيضاء، وردد هذا الطلب كثيرًا إلا أن إمام احترم كبر سنه ولم يرد عليه إلا أنه في النهاية أكد: “أنا في حتة تانية حاليًا”.

ونشر إمام عاشور ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يكشف خلاله تواصله مع كهربا قبل انطلاق لقاء الأخير الإعلامي، وكتب: “الملك”.