كهربا يكشف حقيقة ردود أفعال إمام عاشور مع مباريات الزمالك

كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن ردود أفعال إمام عاشور زميله في الفريق خلال مباريات الزمالك.

حيث كشفت بعض التقارير في الأونة الأخيرة، أن إمام عاشور يشاهد جماهير مباريات الزمالك من أجل العودة مرة آخرى إلى القلعة البيضاء.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس:” جميع اللاعبين يتابعون مباريات الاهلي والزمالك هذا شىء طبيعي، وواضح أيضًا للجميع”.

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وواصل:” في أوقات فراغي أتابع مباريات للزمالك، وشاهدت مباراة الزمالك ونهضة بركان عندما توج الزمالك بالكونفدرالية”.

وأختتم:” الجميع يريد الحصول على الترند بربط أسمهم بإمام عاشور، ولكن اللاعب يركز في الملعب ومع الاهلي، ولن يرد على أي أحد، وهناك قواعد داخل الاهلي والأمر واضح للجميع”.

وتوج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة الماضية، بعد الفوز على حساب نادي الترجي في لقاء الإياب الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.