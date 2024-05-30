بغداد بو نجاح يقترب من الانتقال إلى الاهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن اقتراب النادي الاهلي، من التعاقد مع اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال سيف زاهر، خلال برنامج «ملعب أون تايم» على قناة “أون تايم سبورت:” الاهلي الآن يقترب من التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، وهو الجزائري بغداد بو نجاح”.

أقرأ أيضًا.. ردًا على شيكابالا.. كهربا يكشف رسالة إمام عاشور وكواليس لقائه مع قائد الزمالك

وتابع:” ولكن هناك عقبة واحدة في الصفقة وهي أن راتب بغداد بونجاح يصل إلى مليونين و500 ألف دولار في الموسم وهو راتب كبير على النادي الاهلين ولكن الخطيب يقترب من إتمام الصفقة”.

وأضاف:” أيضًا الاهلي ينوي التعاقد مع مدافعين وظهير أيسر في موسم الانتقالات الصيفي القادم”.

يذكر أن الاهلي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عل حساب نادي الترجي التونسي، يوم السبت الماضي، وهي الثانية عشر في تاريخه.