كاف يضع شروطًا على الاهلي قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، شروطًا على النادي الاهلي، قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر القاري.

وتنص لائحة السوبر الإفريقي، بعدم أحقية الاهلي في وضع إعلانات على قميصه خلال مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، إلا من خلال مراسلة كاف والحصول على موافقة كتاببية رسمية.

ويتجه الاهلي لمخاطبة الاتحاد الإفريقي، خلال الأيام المقبلة، من أجل الحصول على موافقة بوضع رعاة النادي على القميص خاصة وأن هناك رعاة جُدد يرغب في إضافتهم.

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وجاء نص المادة 18 من لائحة السوبر الأفريقي كالتالي: “لا يُسمح للفرق التي تلعب كأس السوبر بوضع إعلانات على قمصانها دون الحصول على موافقة كتابية من الكاف، ويجب أن يكون أي إعلان من هذا القبيل متوافقًا مع اللوائح ويجب الحصول على موافقة كتابية من CAF”.

جدير بالذكر أن الاهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي، بينما حصد الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.