لو اتكلمت هتحصل مشكلة.. كهربا يفتح النار على كولر

هاجم محمود عبد المنعم كهربا ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية.

وقال كهربا، خلال تصريحه ببرنامج «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس» : تصريح مارسيل كولر عني عندما قال إني المهاجم رقم 3 في الفريق لم يعجبني، لا يوجد رقم 1 أو 2 أو 3 في الفريق نحن جميعًا سواء والجميع أقوياء”.

وتابع:” لست غاضب من عدم مشاركتي، طالما زملائي في الفريق ينفذوا المطلوب، سأكون أنا الداعم الأول لهم، حتى إذا لم أشارك”.

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وواصل: ” حصلت على بطولات كثيرة مع الاهلي، فأنا حاليًا أساعد زملائي، أقول لهم في غرفة الملابس دائمًا أنا عايز أروح فرحان مش عايز أرجع زعلان”.

وأردف:” عندما أتحدث وأنا أشعر بالظلم تحدث ماشكل كبيرة، لذلك أنا أفضل الصمت في الوقت الحالي”.

وأختتم:” أنا هداف الفريق وأشعر بالحزن، ولكن لن أتحدث حتى لا تحدث مشكلة، ولكن طالما الفريق يفوز دائمًا، فأنا أسعد شخص في الدنيا”.