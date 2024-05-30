أصبح أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قريبًا من الرحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت تقارير صحفية تركية، أن نادي النصر السعودي يجهز لرحيل تاليسكا خلال فترة انتقالات الصيف القادم، في ظل العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وبدأ النصر في مناقشة العروض التي وصلته من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكد الصحفي التركي “إليس بوسي أرش” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن نادي النصر السعودي قرر النظر في العروض التي وصلته بشأن أندرسون تاليسكا.

وأشار إلى أن ناديي فنربخشه التركي وكورينثيانز البرازيلي، أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع تاليسكا خلال فترة انتقالات الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن تاليسكا يعاني من إصابة تمزق في عضلة الفخذ الأمامية، حيث غاب عن النصر في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، التي حل فيها العالمي في المركز الثاني خلف الهلال بطل المسابقة.