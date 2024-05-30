فيتوريا يتحدث عن.. منتخب مصر.. إصابة محمد صلاح.. وهل فرض حازم إمام لاعبين عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تأثير إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وودع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، في يناير الماضي، من دور الـ16، عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، ورحل بعدها فيتوريا عن تدريب الفراعنة.

وقال فيتوريا في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" عبر شبكة SSC السعودية: "رحلت عن منصبي لأننا بدأنا بشكل جيد كمجموعة ككل، لم نخسر سوى مباراة في 17 مباراة تقريبًا، وخلقنا توقعات مرتفعة لدى الجمهور المصري، وهذه الأجواء الإيجابية التي خلقناها كانت لتفيدنا بشكل كبير، لكن تُوجد بعض التفاصيل لا تتحكم فيها خلال بطولة كأس أمم إفريقيا كنوعية الفندق الذي ستمكث به، ونوعية العشب الذي ستلعب عليه، وهذه التفاصيل تؤثر على نتائج المباريات، وأشياء أخرى بالطبع".

وأضاف: "لم يكن هناك نفس القوة في الأداء بين اللاعبين في منتخب مصر، لذا لم تكن النتيجة على مستوى التوقعات، لكنني أحببت التدريب هناك والعمل مع هؤلاء اللاعبين، هل فرض حازم إمام ضم لاعبين في قائمة المنتخب؟ هذا لا يمكن أن يحدث معي، أنا من قمت باختيار اللاعبين الذين وثقت أنهم الأفضل في تلك اللحظة ولم يعرف أحد بقائمة كأس الأمم إلا قبل الإعلان عنها بساعة".

واختتم فيتوريا: "خسرنا لاعبًا فريدًا بإصابته وهذا أمر ليس سهلًا على منتخب مصر أو أي فريق يملك لاعب مثل صلاح، لأنه لاعب مهم للفريق وللاعبين وحاسم وعندما يتواجد في الملعب يكون هناك احترام وخوف من الخصم، صلاح أُصيب ورحل وانتهى الأمر ولم تكن هناك موضوع أو قصة تُحكى وواجهنا المشكلة، الأمر كان صعبا علينا لأن محمد صلاح لاعب كبير جدا ولا يمكن تعويضه".

اقرأ أيضاً:

"لم يرد علينا".. الخليج 365 يكشف تحركات اتحاد الكرة لإنهاء أزمة البرتغالي فيتوريا بشكل ودي