شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت المادية سلاح الأندية الشعبية للصعود.. الترسانة يضع 50 ألف لتجاوز السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مجالس إدارات ناديى الترسانة ومنتخب السويس بتحفيز لاعبيها ماديا من أجل تحقيق الانتصارات فى الدورة الرباعية المقامة حاليا لتحقيق حلم الجماهير الذى طال انتظاره بالصعود لدورى الأضواء.

فى الترسانة عقد طارق سعيد رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم من جديد بعد الهزيمة التى منى بها الفريق على ملعبه فى الجولة الأولى أمام حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا لهم أنه يثق فى إمكانياتهم على عبور تلك المباراة والمضى قدما فى الطريق نحو الصعود خاصة وأن اللاعبين أدوا ما عليهم خلال اللقاء.

ورصد طارق سعيد 50 ألف جنيه لكل لاعب بالترسانة حال الفوز على السويس فى الجولة الثانية من الدورة الرباعية فى ظل الحاجة الماسة للثلاث نقاط والتى تحيى آمال الفريق فى العودة لأجواء المنافسة من جديد، لاسيما وأن أى نتيجة بخلاف ذلك تعنى تلاشى آمال الفريق فى المنافسة على الصعود.

من ناحية أخرى اتفق مجلس إدارة السويس برئاسة أسامة الموشى فيما بينهم على صرف مكافآت مادية تصل إلى 15 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق فى حالة الفوز على الترسانة فى ظل المنافسة الشرسة على الصعود.

ورغم الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها السويس وعدم وجود أى سيولة مادية فى خزانة النادى، إلا أن مجلس الإدارة فتح باب التبرعات وقام عدد من رجال الأعمال السوايسة بدفع بعض مستحقات اللاعبين على أمل تحقيق حلم السوايسة بالعودة للأضواء.

ويستضيف منتخب السويس نظيره الترسانة يوم الأحد المقبل بمدينة السويس، بينما يلتقى حرس الحدود مع سبورتنج بإستاد المكس بالإسكندرية.