شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الزمالك وبيراميدز تحل لغط بند عقد عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئولو بنادى الزمالك أنه سيتم التواصل مع نظرائهم فى بيراميدز خلال الساعات المقبلة لتوضيح اللغط حول البند المتواجد فى عقد عبد الله السعيد لاعب الأبيض والذى بموجبه طلب النادى السماوى 1.5 مليون جنيه نظير تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن بند عبد الله السعيد فى العقد الموقع بين الزمالك وبيراميدز فسر بالخطأ، لافتاً إلى أن النادى الأبيض سيتواصل مع مسئولى النادى السماوى لتوضيح هذا اللغط الذى أثار جدلاً خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن بند عبد الله السعيد متواجد بالفعل فى العقد، ويحق لنادى بيراميدز تقاضى هذا المبلغ ولكن حال تتويج اللاعب ببطولة أفريقية، وهو الأمر الذى لم يحدث لأن اللاعب لم يقيد فى القائمة الأفريقية للفريق وبالتالى لم تحسب له بطولة الكونفدرالية.

وأشار المصدر إلى أنه فى حال تتويج عبد الله السعيد ببطولة أفريقية فى الموسم الجديد يحق لنادى بيراميدز تقاضى المبلغ المتفق عليه لأنه حينها سيكون اللاعب مقيداً فى القائمة الأفريقية، وبالتالى يجب تنفيذ بنود العقد الموقعة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد لم يشارك مع الزمالك فى بطولة كأس الكونفدرالية التى توج بها الفريق الأبيض لمشاركته مع بيراميدز فريقه السابق فى ذات البطولة، وبالتالى لم يحق له المشاركة مع القلعة البيضاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف