كهربا: كولر أستفزني بهذا التصريح وزعلان من جوايا

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هناك نظام خاص داخل القلعة الحمراء ومختلف عن جميع الأندية في التعامل مع اللاعبين والتطلع دائما لحصد البطولات .

وقال كهربا في تصريحات صحفية تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي “سيف زاهر” :” النادي الأهلي لا يعتمد علي النجم الأوحد، وأن النجم دائما هو الفريق “

وأضاف:” الأهلي فريق جماعي والكل صاحب اللقطة ،وحصدت بطولات كثير مع النادي وأتطلع دائما لحصد المزيد البطولات”.

وأكمل تصريحاته:” دوري أبطال أفريقيا كانت بطولة صعبة جدا، بسبب الظروف المحيطة بالفريق، أنا تغيرت تماما بعد انتقالي للنادي الأهلي، عندما انتقلت للأهلي حياتي تغيرت، وقمت بالسير على نظام الأهلي”.

وعن حديثه مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي: “لما بكلم حد في موضوع أنا مظلوم فيه بتجنبه عشان ميحصلش مشكلة، وأنا السنة دي أنا هداف فريقي ومش بلعب، ومعنى كدة إني زعلان بس من جوايا، بس لما زمايلي بيعملوا كل حاجة وبرجع البيت فرحان الموضوع انتهى”.



وأتم : “كولر استفزني عندما قال أنني رقم 3 في ترتيب مهاجمي الأهلي وتحدثت معه في هذا الأمر وطالبت منه عدم الحديث في الإعلام في هذا الأمر”