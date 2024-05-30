ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل صدام بوروسيا دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي فريق ريال مدريد ضربة موجعة قبل أيام من المواجه المنتظرة ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحتضن استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن نهائي التشامبيونز ليج، يوم السبت القادم، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة

وتأهل النادي الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف، فيما أقصى بوروسيا دورتموند الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من دور نصف النهائي.

أندري لونين يصاب بالحمي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

خاض الحارس الأوكراني لونين ، مرانا فرديا، خوفا من خطر انتقال العدوى لأي لاعب في الفريق المدريدي، حسبما أفادت مصادر من الناد، بعد اصابته بالحمي.



ومن المقرر أن يقوم أطباء ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة، بتقييم تطور حالة لونين، وإمكانية تمكنه من التدرب رفقة زملائه اليوم الخميس.

ويقدم الدولي الأوكراني مستويات كبيرة مع المرينجي، منذ اعتماد كارلو أنشيلوتي عليه عقب إصابة كيبا أريزابالاغا الذي تعاقد معه الملكي لتعويض الغياب الطويل للبلجيكي تيبو كورتوا.

الجدير بالذكر سيفتقد النادي الملكي خدمات كل من، أوريلين تشواميني وديفيد ألابا، بالإضافة إلى حارس مرمى الفريق الملكي لونين، لمواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض لونين هذا العام 31 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات، حيث تمكن من المحافظة على نظافة شباكه في 17 مباراة طوال الموسم.