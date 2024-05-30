"لتصحيح المسار".. الزمالك يعلن تولي البرازيلي شوانكي القيادة الفنية لفريق رجال الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، التعاقد مع المدير الفني البرازيلي كارلوس شوانكي، لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لفريق الطائرة بنادي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من بلاد السامبا إلى القاهرة .. رحبوا معنا بمدربنا الجديد لفريق رجال الطائرة البرازيلي كارلوس شوانكي".

والمنطقة العربية، ليست بالغريبة على شوانيكي، حيث سبق للمدرب البرازيلي تولي القيادة الفنية للعديد من الأندية العربية، وعلى رأسها الهلال السعودي، ومنتخب البحرين ونادي درا كليب البحريني، والثنائي الريان وقطر القطريين.

ويسعى الزمالك إلى تصحيح المسار في الموسم المقبل، بعد أن فقد الفريق كل البطولات في الموسم الحالي، وهي بطولات الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى السوبر المصري.

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