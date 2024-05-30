شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير قبل أولمبياد باريس.. نتائج مميزة للتايكوندو والأثقال والتجديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية تألق عدد من الألعاب في الفترة الأخيرة بعد حصد العديد من الميداليات العالمية واعتلاء منصات التتويج مما تعتبر بمثابة بشرة خير قبل المشاركة فى أولمبياد باريس، حيث نجح أبطال التايكوندو وشباب الأثقال وأبطال البارلمبية فى التجديف، في تحقيق العديد من الانجازات .

ونرصد في السطور القادمة ما حققه الأبطال في الفترة الأخيرة :

أبطال التجديف يحصدون الميدالية البرونزية



استطاع المنتخب المصرى لرفع الأثقال فى بطولة العالم للشباب تحقيق 12 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و3 ميداليات برونزية، حيث حقق الميداليات الذهبية كل من: عبد الرحمن حسين (ميداليتين ذهبيتين)، ومصطفى بكرى، وحنين السيد.

وحصل على الميداليات الفضية كل من: عبد الرحمن حسين، ومصطفى بكرى (ميداليتين)، ومحمود السيد ربيع وعمر محمود جبر. وحصل على الميداليات البرونزية كل من: مريم خالد، وعمر محمود جبر (ميداليتين).

وفى سياق متصل نجح منتخب التجديف البارالمبى، فى تحقيق إنجاز تاريخى بحصوله على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للتجديف المقامة فى سويسرا.

وتعد هذه الميدالية البرونزية الأولى فى تاريخ التجديف البارالمبى المصرى، مما يؤكد الإرادة القوية والموهبة العالية التى يتمتع بها أعضاء المنتخب وإدارته. وقد شارك فى التمثيل الرياضى للمنتخب اللاعب على الزينى واللاعبة مروة المصرى، اللذان قدما أداءً استثنائيًا وأظهرا قدراتهما الفنية والبدنية المتميزة.

منتخب التايكوندو يحقق نتائج مميزة فى دورة الألعاب الأوروبية المفتوحة

ونجح المنتخب المصرى للتايكوندو فى تحقيق نتائج مميزة فى دورة الألعاب الأوروبية المفتوحة G1، حيث جاءت نتائج التايكوندو بذهبية للاعب سيف عيسى، وبرونزية للاعب أحمد وائل نصار وبرونزية للاعبة آية شحاتة.

نتائج مميزة لرفع الأثقال البارالمبى

وعلى صعيد رفع الأثقال البارالمبى حصل المنتخب على 9 ميداليات متنوعة فى كأس العالم بالمكسيك.

حيث حقق هادى صموئيل الميدالية الفضية فى منافسات وزن 49 كجم برفع ثقل يبلغ 156 كجم، بعد منافسة قوية مع بطل كوبا، حيث كان الفارق بينهما كجم واحد فقط. كما حققت أمانى الدسوقى الميدالية الفضية فى فئة وزن فوق 86 كجم، فى حين فازت إيناس الجبالى بالميدالية الذهبية فى فئة وزن 41 كجم. أميمة عمر توجت بالميدالية البرونزية فى فئة وزن 50 كجم.

وتمكن اللاعب طه عبدالمجيد من الفوز بالميدالية الفضية فين فئة وزن 54 كجم، بينما فاز محمود صبرى بالميدالية الذهبية فى فئة وزن 80 كجم، وحققت صباح عبد الفتاح الميدالية الذهبية فى فئة وزن 61 كجم، وحصل هانى عبد الهادى على الميدالية الذهبية فى فئة وزن 97 كجم. فازت أمل حنفى بالميدالية الفضية فى فئة وزن 79 كجم.