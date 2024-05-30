موعد مباراة الإسماعيلي والقناة في كأس مصر والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال، لمواجهة مهمة مساء اليوم الخميس، وذلك حين يستضيف فريق القناة علي ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الإسماعيلي والقناة في كاس مصر والقناة الناقلة

من المقرر ان تقام مباراة الإسماعيلي و فريق القناة، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة القناة في كأس مصر

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة الغد أمام القناة، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزي، كمال السيد.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحي، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، حماده صلاح.

خط الوسط: محمد بيومي، عماد حمدى، عمر الساعى، محمد مخلوف، بشار أشرف، محمد عبد السميع، مروان حمدي، عبد الرحمن الدح، إيريك تراوري.

وفي الهجوم: حسن صابر، خالد النبريصي، باسم مرسي.