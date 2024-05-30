كفاراتسخيليا يقرر الرحيل عن نابولي بسبب كونتي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وكيل أعمال اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نحم فريق نابولي الإيطالي حقيقة اهتمام عدة أندية للحصول علي خدمات اللاعب هذا الصيف.



حيث أكد وكيل خفيتشا كفاراتسخيليا أن هناك عرضًا رسميًا من باريس سان جيرمان لضم موكله الجورجي في الميركاتو الصيفي الحالي. تزايدت التقارير حول رغبة اللاعب في الرحيل عن نابولي، لأن وصول أنطونيو كونتي لتدريب الفريق لا يثير اهتمامه.



وأوضح: «اهتمام الأندية السعودية ليس صحيحًا، لكن هناك اهتمام وعرض من باريس سان جيرمان. كل هذا يتوقف على نابولي ودي لورينتيس”.

وأردف:" الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالإحباط المتزايد الذي كان واضحًا تمامًا في أدائه خلال العام الماضي.

الآن ذكرت Sports Zone في فرنسا أن “كفارادونا” يريد مغادرة نابولي هذا الصيف أيضًا لأنه ليس متحمسًا على الإطلاق لفكرة تولي كونتي المسؤولية الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن باريس سان جيرمان عرض 80 مليون يورو للتعاقد مع كفاراتسخيليا، على الرغم من أن نابولي قد يرغب في المزيد.