شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصطدم بطموحات جمهورية شبين اليوم فى دور الـ 32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الخامسة مساء اليوم الخميس، يحل فريق جمهورية شبين، ضيفاً على النادى المصرى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر 2023-2024، فى لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، حيث يأمل أبناء بورسعيد فى الوصول لأبعد نقطة بالبطولة وحصد اللقب لإسعاد جماهير القلعة الخضراء، بينما يطمح جمهورية شبين فى تخطى عقبة الفريق البورسعيدى والتأهل لثمن نهائى الكأس.

ويفتقد على ماهر مدرب النادى المصرى فى مباراة اليوم، خدمات معتز زدام لاعب الفريق، والذى توجه إلى تونس للمشاركة فى معسكر بلاده استعداداً لخوض مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو جمهورية شبين، فى تقديم أداء متميز أمام الفريق البورسعيدى وتحقيق مفاجأة بالتأهل لثمن النهائى والاستمرار بالبطولة، خاصة بعدما فقد الفريق فرصة التأهل إلى دورى NILE.