ماذا قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لمنتخب مصر؟

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القاهرة - سامية سيد - اختار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، 5 محترفين ضمن قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وضم حسام حسن كلا من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركى، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودى، وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى.

ونستعرض في التقرير التالى قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لمنتخب مصر؟ محمد صلاح

لعب: 44 مباراة

سجل: 25 هدفا

صنع: 14 هدفا

عدد الدقائق: 3132 دقيقة

محمود حسن تريزيجيه

لعب: 28 مباراة

سجل: 11 هدفا

صنع: 6 أهداف

عدد الدقائق: 1824 دقيقة

مصطفى محمد

لعب: 29 مباراة

سجل: 8 أهداف

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 2017 دقيقة

محمد شريف

لعب: 36 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 2618 دقيقة

حمدى فتحى

لعب: 19 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 1592 دقيقة