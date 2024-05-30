شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستضيف القناة اليوم فى دور الـ32 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق القناة على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وفضل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى إراحة بعض اللاعبين من هذه المواجهة مثل أحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدى ومحمد دسوقى ونادر فرج ومحمد حسن وهشام محمد، وفضل منح الفرصة لبعض اللاعبين، وحذر اللاعبين من التهاون أمام القناة الذى استعاد الكثير من مستواه فى آخر مبارياته فى دورى المحترفين.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن مفاجآت كأس مصر التى دائما ما تتطيح بالأندية الكبيرة.

ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلى مواجهة القناة بتشكيل مكون من: محمد فوزى فى حراسة المرمى، أمامه محمد عمار ومحمد نصر وعصام صبحى وعبد الكريم مصطفى، فى الوسط عماد حمدى ومحمد عبد السميع وعمر الساعى وإيريك تراورى وعبد الرحمن الدح وأمامهم باسم مرسى فى الهجوم.

فى المقابل، يسعى أحمد العجوز المدير الفنى لفريق القناة، لتحقيق المفاجأة والعودة ببطاقة العبور لدور الـ16 والاستمرار فى سلسة النتائج الإيجابية التى حققها الفريق فى آخر مبارياته فى دورى المحترفين.

أنهى فريق القناة دورى المحترفين فى المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من 9 انتصارات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 10 مواجهات، سجل لاعبو القناة 27 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.