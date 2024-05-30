شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ خطوات تسويق سامسون ونداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك خطوات تسويق البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيما نداى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى الاستفادة المادية من بيع الثنائى بعد الاستقرار على رحيلهما والتعاقد مع لاعبين أجانب قادرين على صناعة الفارق مع القلعة البيضاء والمنافسة معه على الألقاب والبطولات.

وقرر مسئولو نادى الزمالك عدم تمديد عقد السنغالى إبراهيما وإخطاره بالرحيل عن القلعة البيضاء بمجرد نهاية عقده، خاصة أنه وقع على عقد موسمين مع الفريق قابل للتمديد لموسم آخر.

كما استقر الزمالك على تفعيل البند المتواجد فى عقد سامسون والذى بموجبه يحق للقلعة البيضاء فسخ التعاقد مع اللاعب بشرط إخطاره كتابيا أو عن طريق البريد الإلكترونى بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصى.