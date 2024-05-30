شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يفتح خطوط اتصالات مع لاعبى الأهلي الدوليين فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي خطوط إتصالات مع لاعبي الفريق الدوليين بمعسكر منتخب مصر المُقام حالياً استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل في تصفيات كأس العالم 2026 ، ويرغب بيبو في الإطمئنان من لاعبي الأهلي الدوليين على مشاركتهم في التدريبات بشكل تدريجي لحمايتهم من الإجهاد والإصابات.
وحرص خالد بيبو على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني ظهر أمس الأول ، الثلاثاء، وعقد جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، في حضور جهازه المعاون ، ودار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.
وفي ضوء الحوار الذي جرى بما يخدم المصلحة العامة، تقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات أمس الأول، ثم يبدأ الجهاز الفني للمنتخب بإشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية ، وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والتأهل لكأس العالم 2026.
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