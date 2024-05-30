شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يفتح خطوط اتصالات مع لاعبى الأهلي الدوليين فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي خطوط إتصالات مع لاعبي الفريق الدوليين بمعسكر منتخب مصر المُقام حالياً استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل في تصفيات كأس العالم 2026 ، ويرغب بيبو في الإطمئنان من لاعبي الأهلي الدوليين على مشاركتهم في التدريبات بشكل تدريجي لحمايتهم من الإجهاد والإصابات.

وحرص خالد بيبو على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني ظهر أمس الأول ، الثلاثاء، وعقد جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون ، ودار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين ‏يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة ‏الماضية.

وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها ‏بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان ‏مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي ‏مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.

وفي ضوء الحوار الذي جرى بما يخدم ‏المصلحة العامة، تقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات أمس الأول، ثم يبدأ الجهاز ‏الفني للمنتخب بإشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية ، وتمنى بيبو ‏التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ‏والتأهل لكأس العالم 2026.‏