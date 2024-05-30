شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد شريف مع الخليج هذا الموسم قبل الانضمام للمنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد شريف مهاجم المنتخب الوطنى مستويات مميزة مع فريق الخليج السعودي، ساهمت في انضمامه لمعسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمس الأربعاء، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومى 6 و10 يونيو من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولعب شريف مع الخليج السعودي هذا الموسم 36 مباراة بواقع 32 مباراة في الدوري و4 مباريات في كاس الملك.

ساهم شريف في 8 أهداف رفقة الخليج، سجل 6 وصنع هدفين، وبلغت دقائق مشاركاته 2618 دقيقة.

ولحق شريف بلاعبى المنتخب الـ24 وهم: "محمد الشناوى ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدى سليمان ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى واحمد فتوح ومروان عطية وحمدى فتحى واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامى وأحمد أمين أوفا".

وأخطر الاتحاد البوركينابى لكرة القدم نظيره المصري، بموعد وصول منتخب بوركينا فاسو للقاهرة لمواجهة الفراعنة الخميس بعد المقبل فى الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقرر أن يصل منتخب بوركينا فاسو للقاهرة يوم 4 يونيو المقبل، على أن يتدرب يومى 4 و5 بالقاهرة قبل مواجهة المنتخب الوطنى يوم 6، يطير بعدها بساعات لبلاده استعدادا للجولة الرابعة.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبى جيبوتى وسيراليون، وكان المنتخب المصرى تمكن من تحقيق الفوز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتى فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.