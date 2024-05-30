شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الجبهة اليسرى على رأس طلبات جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك تدعيم الجبهة اليسرى فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع جوميز الجبهة اليسرى على رأس أولوياته بسبب النقص الحاد الذى يعانى منه هذا المركز ولا يملك فيه الفريق سوى أحمد فتوح.

واتفق جوميز مع مسئولو نادى الزمالك على تسليمهم تقرير كامل عن ملف الصفقات الجديدة والمراكز التى تحتاج إلى دعم فضلاً عن ملف الراحلين فى نهاية الموسم حتى لا يؤثر هذا الأمر على تركيز اللاعبين.

يعود البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك من البرتغال يوم السبت المقبل، حيث تنتهى الإجازة التي منحها للفريق خلال فترة التوقف الدولى نظرا لارتباط المنتخب بمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وكان جوميز منح فريق الزمالك راحة 5 أيام من التدريبات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز بثنائية نظيفة مساء الاثنين الماضى ضمن مباريات الأسبوع الـ25 للبطولة.