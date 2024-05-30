شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب تقارير فنية عن مواجهة كوت ديفوار استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، من جهازه المعاون تجهيز تقارير فنية عن كوت ديفوار قبل مواجهته مرتين وديا بالقاهرة يومى 7 و11 من شهر يونيو المقبل، على هاش الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية.

وينطلق المعسكر فى الأول من يونيو المقبل، بالقاهرة، ومن المنتظر أن يكون هذا التجمع البروفة الأخيرة للمنتخب قبل السفر إلى فرنسا يوليو المقبل للمشاركة فى أولمبياد باريس، حيث يقع منتخب مصر فى المجموعة الثالثة فى أولمبياد باريس 2024، بجانب كل من: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأن الفريق العاجى منتخب أوليمبى قوى يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبى الفرنسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فازعلى نظيره العراقى برباعية نظيفة.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبى كل من : "حمزة علاء، على الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد ندريم، أحمد سيد عبد النبى حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".