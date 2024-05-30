شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع كولر مصير الأجانب بعد انتهاء رحلة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة هامة مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق عقب إنتهاء الإجازة التي حصل عليها الأخير في بلاده عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي على حساب الترجي التونسي .

ويرغب الأهلي في حسم مصير ملف اللاعبين الأجانب بالفريق خلال جلسة كولر المُرتقبة خاصة وأن هناك عروض بدأت تصل لبعض اللاعبين الأجانب بالفريق في مقدمتهم المالي آليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي الشاب محمد الضاوي "كريستو".

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الرد على العروض التي وصلت للنادي مؤخراً بشأن ضم بعض اللاعبين الأجانب لاسيما وأن من بينها عروض شفهية تنتظر الضوء الأخضر من الأهلي حتى تصل النادي بشكل رسمي.

ويضم الأهلي، ستة لاعبين أجانب ، هم ديانج وبيرسي تاو وكريستو ومعهم التونسي علي معلول والمغربي رضا سليم والفرنسي أنتوي موديست بجانب الفلسطيني وسام أبو علي الذي تم قيده كلاعب محلي، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي أن قائمة الأجانب في الفريق قد تشهد تغييراً واضحاً في الموسم المقبل في ظل رغبة أكثر من لاعب أجنبي في الرحيل بجانب التفاوض مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم المارد الأحمر بعدة مراكز.

