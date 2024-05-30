تشكيل المصري المتوقع أمام جمهورية شبين اليوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني علي ماهر على تشكيل فريق المصري البوسعيدي الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد جمهورية شبين في بطولة كأس مصر لكرة القدم.

يستعد فريق المصري البورسعيدي لاستقبال ضيفه فريق شبين الكوم في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد برج العرب، لحساب الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل المصري المتوقع للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، وباهر المحمدي، حسين السيد.

الوسط: سمير فكري، أمادو باه، ومعتز زدام.

الهجوم: صلاح محسن، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف.

موعد مباراة المصري وجمهورية شبين والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري ضد شبين الكوم في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث كأس مصر.