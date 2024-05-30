تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام القناة .. تراوري في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني إيهاب جلال على تشكيل فريق الإسماعيلي الأساسي الذي سيدخل به مواجهة اليوم ضد القناة في بطولة كأس مصر.

وفي مواجهة قوية يستقبل فريق الإسماعيلي ضيفه القناة على ملعب استاد الإسماعيلية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث ترفع كتيبة الدراويش شعار لا بديل عن الفوز والتأهل لدور الـ16.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام القناة :

حارس المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز.

الوسط: محمد عبد السميع - هشام محمد - عمر الساعي.

الهجوم: محمد مخلوف - خالد النبريصي - إريك تراوري.

موعد مباراة الإسماعيلي والقناة

وستنطلق مباراة الإسماعيلي ضد القناة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث كأس مصر.