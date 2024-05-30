شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى المصرى الأقرب لتولى مهمة يد الزمالك بعد انتهاء الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المدير الفنى المصرى الأقرب لتولى المهمة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل فى ظل تمسك مسئولو القلعة البيضاء بتعيين مدرب يعلم كل صغيرة وكبيرة داخل الفريق، خاصة بعد خسارة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى أمام الأهلى فضلا عن ضياع الكؤوس الأفريقية بوهران.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك تعيين أحد الثنائى حسين زكى أو حسن يسرى فضلا عن تواجد باسم السبكى المدير الفنى للترجى فى الصورة ، على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض بعد رحيل مجدى أبو المجد مؤخرا و إستكمال المهمة بـ الجهاز المعاون المتمثل فى أحمد هتلر وإيهاب محسن، بالرغم من مطالبات قوية للمجلس بضرورة التعاقد مع مدير فنى أجنبى لاستعادة هيبة الفريق ، فضلا عن استعادة محمد على حارس الفريق السابق الذى إنتهى عقد احترافه الخارجى مؤخرا .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار النهائى بتعيين مدير فنى مصرى أو العدول والتفكير فى الأجنبى عقب انتهاء الموسم الذى يتبقى فيه مسابقة كأس مصر والمقرر انتهاؤها يوم 2 يونيو المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .