شكرا لقرائتكم خبر عن كوناتيه يدخل حسابات الأهلي لضمه في الصيف بعد انتهاء عقده مع أخمات الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البوركيني محمد كوناتيه مهاجم أخمات خروزني الروسي حسابات مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم سوبر، ويعد البوركيني كوناتيه أبرز الأسماء المرشحة، لاسيما وأنه كان هدفا من قبل لتدعيم هجوم الأهلي قبل أن تتعطل المفاوضات، ولكن قد تكون الأمور أسهل في الوقت الحالي في ظل عدم ارتباط اللاعب بعقد مع أي نادي وسينضم في صفقة انتقال حر.

وتحسم رغبة كوناتيه من العودة للعب إلى أفريقيا موقفه النهائي من الانضمام للأهلي، بعدما كان يفضل البقاء في أوروبا خلال الفترة الماضية عن العودة إلى القارة السمراء.

ونال كوناتيه إعجاب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من قبل وطلب ناديه بالتعاقد معه ولكن لم تتم الصفقة، ويضعه السويسري ضمن الخيارات الأولى لتدعيم هجوم الأهلي حال موافقة اللاعب على الانضمام لنادي القرن الإفريقي.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.