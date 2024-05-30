شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ رحلة تحصين عمر الساعى ونادر فرج خوفا من إغراءات الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بقيادة المهندس نصر أبو الحسن، رحلة تحصين نجوم الدراويش الذين تألقوا بشدة في الفترة الأخيرة خوفا من إغراءات الأندية الكبار للتعاقد معهم، للحفاظ على قوام الفريق والعودة للمسار الصحيح.

ووضع مجلس إدارة الإسماعيلى التجديد للثنائى عمر الساعى ونادر فرج على رأس الأولويات في الفترة المقبلة، نظرا للتألق الشديد الذى ظهر به الثنائى في مباريات الدراويش الأخيرة، مما جعلهما هدفا لبعض أندية الدورى.

وانضم عمر الساعى إلى قائمة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة البرازيلي ميكالى، بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه في الفترة الأخيرة مع الدراويش وأصبح أحد أبرز نجوم الفريق رغم صغر سنه، وأصبح أكثر المساهمين في الأهداف مع الدراويش في الدورى بعدما سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه، كما تألق نادر فرج بشدة في المباريات الماضية مما جعله أحد الركائز الأساسية في الدراويش.

ويستضيف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق القناة على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وفضل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى إراحة بعض اللاعبين من هذه المواجهة مثل أحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدى ومحمد دسوقى ونادر فرج ومحمد حسن وهشام محمد، وفضل منح الفرصة لبعض اللاعبين، وحذر اللاعبين من التهاون أمام القناة الذى استعاد الكثير من مستواه فى آخر مبارياته فى دورى المحترفين.