موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة والقنوات الناقلة لها والتي ستجمع المنتخبين على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض ثالث مبارياته بشعار لا بديل عن الفوز تحت قيادة المدير الفني حسام حسن من أجل تحقيق العلامة الكاملة والفوز الثالث بالتصفيات والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط، بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا بيساو الذي يأتي في المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

ويستهدف منتخب مصر استكمال النتائج القوية بالتصفيات لضمان المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقبلة، بعد غيابه عن النسخة الماضية بقطر 2022.

ومن المقرر أن يكتمل معسكر الفراعنة بعد وصول محمد صلاح يوم السبت، حيث سيكون الفراعنة بكامل قوتهم بجميع المحترفين بخلاف عمر مرموش الذي يغيب بسبب إجراء جراحة في اليد.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو:

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو على استاد القاهرة الدولي، وستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبوظبي.