الإسماعيلي يتحدى القناة.. والمصري يصارع شبين في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - تقام ، اليوم الخميس ، مواجهتان قويتان في دور الـ32 ببطولة الكأس حيث يستضيف المصري البورسعيدي منافسه جمهورية شبين في الخامسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية كما يلعب الإسماعيلي ضد القناة في الثامنة مساءً باستاد الإسماعيلية.

المصري يتطلع لعبور عقبة جمهورية شبين ، ويقود الفريق البورسعيدي المدير الفني علي ماهر الذي يعتمد على أبرز لاعبيه عبد الرحيم دغموم وفخر الدين بن يوسف ومعتز زدام ومحمد دبش والحارس عصام ثروت.

ويسعى الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال لتحقيق الفوز على حساب القناة والتقدم في مشوار الكأس لإسعاد جماهير الدراويش في الموسم الحالي.

ويعول الدراويش على قدرات بعض لاعبيه خاصة عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج مع احتمالية ظهور باسم مرسي بعد غياب وإيريك تراوري.