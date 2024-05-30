الزمالك يقدم عرضاً لتقسيط مستحقات "بوطيب".. ويدرس عودة هداف الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الحصول على مبلغ مليوني دولار من الإتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) مكافأة الفوز ببطولة الكونفدرالية لإنهاء أزمة إيقاف القيد ثلاث فترات والتى صدرت لصالح اللاعب المغربى خالد بوطيب لعدم سداد مستحقاته المتأخره البالغه ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو.

وكشف عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة والذى يتولى هذا الملف أنه فى حال وصول المبلغ سيقدم نادى الزمالك عرضا جديدا لمحامي اللاعب يتضمن الحصول على مبلغ مليون دولار مع جدولة باقى المبلغ.

وأشار إلى أن الزمالك حاول التواصل مع اللاعب لمحاولة الوصول الى صيغة اتفاق ولكن لم نوفق والحديث الآن مع محامى اللاعب والذى طلب تقديم عرض مالي بشأن تقسيط مبلغ الغرامة.

وأكد أدهم أن المحامي سيعرض على اللاعب الأمر ومن بعدها يتم اتخاذ قرار بالموافقة على العرض المالي والتقسيط من عدمه.

في المقابل ، طلب مجلس الزمالك من المدير الفني جوزيه جوميز تحديد موقف المعارين في الموسم المقبل.

وأبدى مجلس الزمالك قناعته بضرورة عودة حسام أشرف المعار إلى نادي بلدية المحلة وهداف الدوري خاصة أن الزمالك يعاني في مركز رأس الحربة.

ووافق جوميز على عودة أحمد محمود ظهير أيمن فريق الجونة والذى تألق مع فريق هذا الموسم كما يتابع باقي لاعبي الزمالك المعارين، خاصة حمدي علاء لاعب الوسط المدافع والمعار حالياً لفريق سموحة حيث نال إعجاب الجهاز الفني، لكنه لم يحسم قراره بخصوص عودته بشكل نهائي لصفوف الزمالك بسبب وجود أكثر من لاعب في نفس المركز.