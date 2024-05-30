عمر جابر يُفجر مفاجأة حول سبب غيابه عن قائمة منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس الحوار الذي دار بين عمر جابر لاعب نادي الزمالك وبعض من زملاءه داخل الفريق حول أسباب استبعاده من قائمة منتخب مصر بالرغم من تألقه الشديد هذا الموسم.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عمر جابر أخبر زملائه أن سبب استبعاده من قائمة المنتخب هو أزمة شخصية بينه وبين حسام حسن.

وأضاف أن الأزمة جاءت بسبب اعتقاد الأخير أنه كان سبب رحيله من تدريب نادي بيراميدز بعدما تمت شكوته للإدارة من خلال الثلاثي عمر جابر وعبدالله السعيد وأحمد الشناوي.

واتم شبانه حديثة بأن عمر جابر لديه قناعه بصعوبة انضمامه للمنتخب في ظل تواجد العميد الذي يرفض تغيير هذا الرأي عنه.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو:

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو على استاد القاهرة الدولي، وستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبوظبي.