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تفاصيل تعاقد برشلونة مع "فليك" خلفاً لـ"تشافي"

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي رسميا تعاقده مع الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، لخلافة تشافي هيرنانديز.
ورحل تشافي بشكل رسمي، عن تدريب برشلونة، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن فسخ تعاقده.
وأصدر برشلونة، بيانا على موقعه، قال فيه: "توصل نادي برشلونة وهانز فليك لاتفاق يقضي بأن يكون الألماني مدربا للفريق  حتى 30 يونيو 2026".
وأضاف البيان: "وقع فليك عقدا في مكاتب النادي مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس المسؤول عن المجال الرياضي رافا يوستي، والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا (ديكو)".
ونشر حساب برشلونة، عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو قصير لفليك، وجه من خلاله رسالة لجماهير البارسا، قائلا: "كوليرز.. هذا هو وقتنا.. فورزا بارسا".
وكان فليك قد قاد بايرن ميونخ لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها لقب عام 2020، لكنه فشل خلال تجربته مع منتخب ألمانيا حيث ودع مونديال قطر 2022 من دور المجموعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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