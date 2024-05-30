مستجدات مفاوضات الاهلي لتجديد عقد معلول

وضع مسئولو النادي الاهلي الرتوش الأخيرة في عقد الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وكان معلول قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس في مباراة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف.

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واستقر مسئولو الاهلي على تجديد عقد علي معلول مع الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين، وذلك تقديرًا لعطاءه مع الفريق الأحمر، حيث سيتم توقيع العقود خلال أيام.

وانتهى موسم علي معلول رسميًا مع الاهلي بسبب الإصابة، حيث أصبح اللاعب خارج حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يغيب علي معلول عن مباريات الاهلي لمدة أربعة أشهر على أقل تقدير، قبل أن يتعافى من الإصابة التي لحقت به في وتر أكيلس.

وكان الاهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي لعبت على استاد القاهرة الدولي.