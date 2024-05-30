مليون دولار تقرب بيراميدز من خطف صفقة الزمالك المنتظرة

كشف الإعلامي محمد الليثي عن دخول مسئولي نادي بيراميدز في مفاوضات مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك الأسبق؛ وذلك من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم بن شرقي للعودة إلى نادي الزمالك، خاصة بعدما رحل عن الفريق القطري بعد انتهاء تعاقده وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديده.

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وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “بيراميدز عرضوا على بن شرقي الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد من أجل إتمام انتقاله إلى الفريق، إلا أنه يرغب في الحصول على مليون و400 الف دولار”.

واختتم: “مسئولو نادي الزمالك فتحوا ملف التفاوض مع بن شرقي لرغبتهم في عودته للفريق مرة أخرى، على أمل إنهاء أزمة القيد خلال الفترة القليلة القادمة”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب نادي الزمالك بإيقاف القيد بالفريق؛ وذلك بسبب مستحقات الدولي المغربي خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليون و400 الف دولار.